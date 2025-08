Un video dell’Asp per incentivare la donazione del sangue

Salute

E' stato presentato in prefettura a Catania

L’Asp di Catania ha realizzato un video, presentato in Prefettura, per incentivare la donazione di sangue, per far fronte alle trasfusioni, che risultano carenti in particolare nel periodo estivo.

«E’ uno spot di sensibilizzazione – ha spiegato il prefetto Pietro Signoriello – che raggiunge più efficacemente tutti i potenziali donatori, mettendo in campo una grande campagna di cambiamento culturale che richiede l’impegno concreto di tutte le istituzioni oggi presenti che si impegnano a favorire la diffusione del predetto video spot nei rispettivi ambiti di appartenenza degli enti e delle amministrazioni presenti al fine di raggiungere in modo capillare i potenziali donatori attraverso una campagna di comunicazione efficace».

«Come ogni estate, – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp, Laganga Senzio – anche quest’anno si registra un calo significativo nella raccolta di sangue, un tema di cruciale importanza per garantire la disponibilità delle scorte necessarie a interventi chirurgici, terapie oncologiche, cure per pazienti con patologie ematologiche e situazioni di emergenza, assicurando così la continuità delle prestazioni sanitarie essenziali negli ospedali. La donazione di sangue è un gesto di grande generosità e responsabilità verso l’intera comunità.