Una Birkin di Hermès venduta all’asta per sette milioni euro da Sotheby’s

parigi

Dopo una battaglia a suon di rilanci

Una borsa Hermès di Jane Birkin è stata venduta da Sotheby’s a Parigi per la cifra record di 7 milioni di euro, diventando la borsa più costosa mai venduta all’asta. Nota come “The Original Birkin”, la borsa in pelle completamente nera è la prima versione di questo accessorio di lusso, ispirato alla sua proprietaria: la “It-girl” degli anni ’60 Jane Birkin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA