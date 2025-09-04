Uomo picchia donna su un’auto e il segretario della Lega chiama i carabinieri: il video sui social

il caso

Alberto Stefani per le strade del Padovano

Un’aggressione a una donna da parte di un uomo, che la picchiava dentro un’auto in corsa, è stata sventata dal vicesegretario della Lega Alberto Stefani, che ne dà notizia anche sul suo profilo Facebook. L’episodio è avvenuto sulla Statale 16 nei pressi di Battaglia Terme, in provincia di Padova.

«Mentre mi dirigevo a un convegno nel Padovano – scrive Stefani – mi sono accorto che nell’auto davanti a me si stava consumando un’aggressione brutale ai danni di una donna. Un uomo seduto sul sedile posteriore la stava percuotendo ripetutamente. Ho seguito il mezzo e avvisato i Carabinieri. In pochi secondi sono intervenuti e hanno interrotto l’aggressione. Li ringrazio di cuore. Subito dopo ho prestato testimonianza e depositato alcuni video che testimoniano la condotta dell’uomo. Sia chiaro: chi tocca una donna tocca tutti noi», conclude.

