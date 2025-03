Urla e oggetti lanciati dal balcone, nel video le ore di tensione ad Adrano

il caso

Ha ferito due agenti di polizia e danneggiato l’autoscala dei vigili del fuoco il pregiudicato di 48 anni che, nella notte tra l’8 e il 9 marzo ha lanciato in strada, dal balcone della sua abitazione di Adrano (Catania), dove si era barricato, degli oggetti pesanti creando un pericolo per i passanti. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Nonostante una lunga opera di persuasione, gli agenti non sono riusciti a far desistere dal suo comportamento il 48enne che, ‘protetto’ anche da due aggressivi cani di razza lupo cecoslovacco, ha continuato a lanciare in strada dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta e persino mobili pesanti. Il movente del gesto sarebbe da collegare a non meglio precisate vicende familiari. Dopo ore tensione e l’ennesima mediazione, l’uomo si è arreso e si è consegnato: è stato arrestato e condotto in carcere.

