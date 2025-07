Urso rilancia sul nucleare: «Ma ci vorranno almeno dieci anni»

Video

“Nucleare? Abbiamo posto tutte le premesse per farlo attraverso il disegno di legge che il ministro Pichetto ha presentato in Parlamento. Con uno studio gia’ effettuato per la tecnologia migliore da usare, grazie ad imprese a controllo pubblico come Eni, Enel, Ansaldo nucleare, affinche’ i reatotti di piccola dimensione di ultima generazione possano essere fatti in Italia e istallati ovunque. Ci vorranno 10 anni prima di vederne una produzione industriale significativa, noi dobbiamo pensare al fututro del nostro Paese”.

Cosi’ Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell’evento ‘Spazio Made in Italy’, organizzato da Fratelli d’Italia a Senigallia (Marche).