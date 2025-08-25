Us Open, Medvedev perde le staffe (e la partita) per colpa di un fotografo

tennis

Corrida agli US Open durante il match point della partita tra Bonzi e Medvedev: un fotografo follemente è entrato in campo mentre si giocava un match point: rabbia del russo che poi ha litigato anche con l’arbitro con contestazioni del pubblico. Medvedev alla fine ha perso il match per 6-3 7-5 6-7(5) 0-6 6-4 con Bonzi che a un certo punto ha minacciato di abbandonare il campo e ha chiesto la squalifica del russo. Alle fine Medvedev sconfitto ha distrutto la racchetta.

