Valverde, ecco il video dell’aggressione al sindaco

Catania

La sequenza registrata dall'occhio elettronico.

Il consigliere scende dall’auto, chiude la portiera, fa il giro della macchina fino ad arrivare all’auto del sindaco di Valverde. Sposta l’uomo che stava parlando con il primo cittadino attraverso il finestrino e sferra una manata a Domenico Caggegi. È questa la sequenza immortalata dalle telecamere piazzate in piazza del Santuario, a Valverde, teatro una settimana fa dell’aggressione. Il video oggi su lasicilia.it.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA