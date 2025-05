Vandalizzata la tomba di Sandra Milo al cimitero monumentale del Verano

Roma

La tomba di Sandra Milo, morta il 29 gennaio 2024, al cimitero monumentale del Verano a Roma, è stata vandalizzata. A darne la notizia è stata la figlia dell’attrice, Azzurra De Lollis, sui profili social di sua madre. “Chissà cosa ci avrà trovato di così divertente colui o colei che ha strappato tutte le piante grasse e danneggiato la lapide della tomba di mia madre…”, ha scritto. “Che Dio non voglia che io scopra mai chi sia stato l’autore di tali atti vandalici perché la mia ira sarebbe implacabile e incontenibile! Un giorno anche tu finirai sotto terra, nessuno sfugge alla morte, e come mi piacerebbe poter vivere abbastanza per portare i miei cani a pisciare sulla tua tomba dopo averci sputato sopra. Gli spregevoli vigliacchi meritano solo il disprezzo più profondo”, ha chiosato.

