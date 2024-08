Veliero affondato, il pescatore testimone: «Non era un vento normale»

il naugragio di palermo

Giuseppe Cefalu’, un pescatore della zona, ha descritto le dinamiche che hanno fatto affondare la barca il 19 agosto a largo della costa di Palermo in Sicilia. “Il vento era fortissimo, da pescatore ho subito capito che non era una cosa normale” spiega Cefalu’. Lo stesso pescatore, assieme ai soccorsi ha provato a dare una mano per salvare le persone sulla nave. (Ansa/Igor Petyx)

