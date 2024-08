Venditti insulta ragazza disabile al concerto poi si scusa: «Ho sbagliato, vorrei piangere»

il caso

“Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo”. Così Antonello Venditti si scusa in un video su Facebook per aver offeso una ragazza disabile che ieri, durante un suo concerto a Barletta, ha disturbato il cantautore mentre stava raccontando un suo aneddoto. La ragazza si è espressa con alcune parole incomprensibili dovute alla disabilità e Venditti l’ha insultata. “Non sono un mostro – afferma Venditti -, sta montando una polemica stupida per chi mi conosce. Ho sbagliato, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della quale sono venuto a conoscenza. Mi devo scusare ma più delle scuse non posso fare, non me la sento. Ho fatto ammenda subito, ieri sera, dopo il concerto. Sono sconvolto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA