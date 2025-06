Venezia, il maxi striscione in piazza San Marco contro il matrimonio milionario di Bezos

la protesta

Attivisti di Greenpeace Italia e del gruppo d’azione britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato stamane in Piazza San Marco a Venezia uno striscione gigante di 400 metri quadrati, in segno di protesta contro le imminenti nozze di Jeff Bezos e della sua compagna Lauren Sanchez.

Il maxi striscione riportava la frase «If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax» («Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse»).

Il blitz, già terminato, ha coinvolto una decina di attivisti e attiviste dell’associazione ambientalista, che hanno voluto sottolineare «l’ingiustizia sociale e climatica» di simili eventi.