Venti di guerra al largo di Malta, Freedom Flotilla Coalition accusa: «Nostra nave colpita dai droni israeliani»

l'attacco

Una nave della Freedom Flotilla Coalition (FFC), diretta verso Gaza, è stata attaccata da droni armati in acque internazionali vicino a Malta poco dopo la mezzanotte di venerdì, secondo quanto dichiarato dal gruppo umanitario. La nave, Conscience, che era partita da poco da Malta sotto blackout mediatico, è stata colpita intorno alle 00:23 ora locale, subendo gravi danni allo scafo e prendendo fuoco.

La FFC, una coalizione di attivisti internazionali che si oppongono al blocco di Gaza imposto da Israele, ha affermato che il drone ha colpito deliberatamente il generatore della nave, lasciandola senza alimentazione elettrica e a rischio di affondamento con a bordo 30 attivisti per i diritti umani. Un video condiviso dal gruppo sui social media mostra un incendio acceso sulla nave e fumo che si alza nel cielo notturno, con il suono di due forti esplosioni udibile in sottofondo. In un comunicato, la coalizione ha accusato un drone militare israeliano di essere responsabile dell’attacco, definendolo una violazione del diritto internazionale. “La parte anteriore della nave è stata colpita due volte, provocando un incendio e una breccia nello scafo”, ha dichiarato la FFC.

“Si è trattato di un attacco deliberato a una nave civile con aiuti umanitari”. Un segnale di soccorso sarebbe stato inviato immediatamente dopo l’attacco. Secondo la FFC, Cipro ha risposto inviando una nave, anche se priva dell’equipaggiamento necessario per fornire supporto elettrico