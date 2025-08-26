Veterano brucia bandiera Usa davanti la Casa Bianca: «Trump è un fascista»

la protesta

Un manifestante è stato arrestato vicino alla Casa Bianca dopo aver dato fuoco a una bandiera americana in segno di protesta contro il nuovo ordine esecutivo del presidente Donald Trump, che chiede al Dipartimento di Giustizia di perseguire penalmente chi compie tali atti, nonostante le sentenze della Corte Suprema che li considerano protetti dal Primo Emendamento.

L’uomo, che si è presentato come veterano con 20 anni di servizio, ha urlato attraverso un megafono: “Sto bruciando questa bandiera per protestare contro quel presidente fascista e illegale che siede in quella casa”.

Il manifestante ha rivendicato il proprio diritto alla libertà di espressione, dichiarando: “Ho combattuto per ognuno dei vostri diritti di esprimervi. È un nostro diritto costituzionale bruciare questa bandiera, indipendentemente da ciò che dice il presidente”.