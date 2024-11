Via Caronda e la “disputa” sulla utilità dei blocchi di cemento: rimuoverli o lasciarli dove sono?

catania

Incontro tra i commercianti e i rappresentanti delle Istituzioni

Pochi metri interdetti al traffico e protetti da blocchi di cemento. La questione di via Caronda a Catania si focalizza tutta qui: tra commercianti che vorrebbero la riapertura del tratto nei pressi della circonvallazione e amministrazione comunale che, al contrario, evidenzia i motivi per cui non andrebbe modificato l’attuale piano viario.

Da qui l’incontro di oggi con il vice sindaco di Catania Paolo la Greca, il consiglio del III municipio e la commissione comunale alla Viabilità.

«Nell’ottica della partecipazione attiva- spiega la presidente del III municipio Maria Spampinato- insieme ai commercianti della zona abbiamo creato un tavolo di dialogo volto a discutere sulla riapertura al traffico della corsia nella zona nord di via Caronda che immette sulla circonvallazione. Le giornate caratterizzate dal traffico intenso e dalle lunghe code dimostrano come l’intera città di Catania necessiti di un piano viario adeguato soprattutto nei pressi del Tondo Gioeni. Rimuovere i blocchi di cemento da via Caronda vorrebbe dire un ampliamento del tratto di strada con la conseguente possibilità di immettersi direttamente sul viale Odorico da Pordenone».