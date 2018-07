Si è salvato raggiungendo la riva a nuoto dopo essere finito in acqua nella Cina sud-orientale. Il video dei alcune telecamere di sicurezza, è stato girato nella città di Shangrao, nella provincia di Jiangxi, lo scorso 16 luglio: si vede l'auto che in retromarcia finisce nel bacino artificiale e con il suo guidatore che sale sul tetto per poi a nuoto raggiungere la riva.