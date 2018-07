A 14 anni è un mago del biliardo: ecco i trucchi incredibili di Jaden Dupree

Ha solo 14 anni ma è già un mago del biliardo. A 11 anni si è avvicinato a questo sport e oggi Jaden Dupree, dalla Luoisiana, è una vera e propria autorità nel campo tanto da essere diventato un istruttore. «Mi annoiavo, non c'era niente da fare in casa e papà aveva comprato quel tavolo blu» dice raccontando i suoi inizi. In breve tempo ha sviluppato delle abilità non comuni e ha cominciato a condividere sui social i tutorial dei trick con palle e stecche. I suoi video sui social sono diventati virali: soltanto su YouTube, Dupree ha superato i 10 milioni di visualizzazioni.