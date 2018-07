Ecco la scena filmata dalle telecamere di sicurezza del Vinnie Van Go-Go’s, un ristorante di Savannah, in Georgia, dove un cliente del bar ha palpeggiato la cameriera, ma per tutta risposta ha avuto una reazione esemplare. La giovane Emelia Holden, 21 anni, infatti, appena ha sentito le mani del cliente sul sedere, non ci ha pensato due volte, lo ha preso per il collo e lo ha messo al tappeto dicendogliene quattro.