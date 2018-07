Repubblica Dominicana, il mare è ricoperto di spazzatura

Diverse tonnellate di rifiuti in plastica hanno invaso le spiagge della Repubblica Dominicana, trasformando un angolo di paradiso caraibico in una discarica.

Le autorità hanno disposto interventi straordinari di pulizia degli arenili, mobilitando unità della marina e esperti ambientalisti, che finora sono riusciti a recuperare 60 tonnellate di plastica,

Oltre al timore per l'impatto sul turismo, principale fonte di reddito per il paese, preoccupano i rischi legati al degrado ambientale, che potrebbero finire per nuocere alla fauna marina e agli uccelli.