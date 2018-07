Il Papa in giro da solo a Roma (e senza scorta)

Nessun uomo della scorta accanto, niente papamobile e, soprattutto, niente folla. Papa Francesco si è concesso una passeggiata nelle vie della Città del Vaticano, ma non è riuscito a sfuggire a un gruppo di turisti che ha ripreso la scena con un telefonino per postarla successivamente sui social. Il Santo padre riserva spesso sorprese del genere: l’ultima volta è stata il 14 luglio scorso quando si è fatto trovare nella sagrestia della chiesa di Santo Stefano degli Abissini, in Vaticano, dove si stavano per celebrare le nozze tra una guardia svizzera e una ragazza brasiliana.