Emma Marrone canta a bordo di un taxi a Roma: con Duca40 è già un successo

Insolito duetto a bordo di un taxi a Roma. Le voci sono quelle di una cantante vera, Emma Marrone, e di un tassista, Duca40, con la passione per la musica. E così lui non resiste. La passeggera Emma Marrone non è una qualsiasi e viene subito invitata a cantare insieme a lui un classico di Bruno Martino, "Estate". La cantante salentina non si tira indietro. Roba da Festival di Sanremo: sui social è già un successo.