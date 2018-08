Spagna, la processione dei quasi morti

Il piccolo villaggio spagnolo di Santa Marta de Ribarteme, vicino al confine con il Portogallo, ha ospitato domenica il suo festival annuale delle cosiddette "esperienze di quasi morte". Ogni anno, durante le celebrazioni dell'evento, decine di persone sfuggite per un soffio al decesso - per via di incidenti, interventi chirurgici o malanni - si dispongono all'interno di bare e vengono portate in processione.

Il rituale annuale è un atto di devozione a Santa Marta, patrona della risurrezione, ringraziata e invocata ogni anno da centinaia di partecipanti. Le prime testimonianze di questa tradizione risalgono al XVIII secolo.