La Sicilia come una madre, ecco il video emozionale di un'artista siciliana

Ecco il video realizzato da una giovane artista siciliana, Carmen Munafò, 34enne originaria di Milazzo che per lavoro e per diletto crea video e spot per i più svariati brand internazionali. Carmen è stata costretta a emigrare a Roma proprio per realizzare i suoi progetti ma ha portato con sé la Sicilia nel cuore e nella testa. E per questo ha voluto realizzare un video che sottolinea in maniera marcata che l'Isola non è solo pregiudizio, ma sopratutto bellezza e cultura.

«Come una Madre - scrive Carmen nel suo blog in un testo a corredo del video - vedi partire i tuoi figli in cerca di possibilità che il tuo ventre sterile non ha mai dato. E come una madre, li accogli a braccia aperte al loro ritorno. Stare lontani da te non è facile. Tutti lasciano il cuore nelle tue mani. Perché la notte senza il faro rosso della tua Etna, che illumina più della luna, disorienta. Perché il giorno senza il sole che ci alimenta, spegne. Riconoscerci è facile: abbiamo la lava che ci scorre nelle vene, il vento delle Eolie nei respiri, il mare nelle lacrime, il colore della nostra terra. E te in ogni fibra. Né con te, né senza di te. E consapevoli di ciò, vaghiamo per il mondo con una Trinacria incisa nell’anima. Sappiamo che il mondo intero è passato da qui».