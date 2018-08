L'escapologo italiano che ha fatto impazzire giudici e pubblico ad America's Got Talent

Ecco il numero eseguito da Lord Nil un illusionista nato in Italia che si è presentato ad America's Got Talent con una esibizione che ha lasciato a bocca aperta giudici e pubblico.aureato in scienze politiche internazionali, scrittore di libri sulla magia, ha viaggiato per mezzo mondo e parla 5 lingue. Sul suo sito si definisce "nessuno" e si esibiva con una maschera sul volto, ma di fronte ai giudici americani del talent si è presentato a volto scoperto. Non si conoscono anno e luogo di nascita, ma il suo numero ha comunque lasciato tutti di stucco: con la camicia di forza, appeso a testa in giù ad alcune corde in fiamme, sopra una vasca di alligatori a digiuno è riuscito a liberarsi.