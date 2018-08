Il famoso rapper russo parla al telefonino sullo yacht: ma la figlia non glielo perdona

Il papà, il famoso rapper russo Timati, la trascura e lei si vendica buttandogli il telefonino in mare. Alisa non ha esitato a "punire" il famoso genitore, che a bordo del suo yacht al largo di Saint-Tropez si stava forse attardando troppo con una conversazione al telefonino cellulare. E così la bimba glielo ha praticamente strappato dalle mani e lo ha buttato in mare. Niente da fare per poterlo recuperare. Timati ne dovrà ricomprare un altro.