Motoscafo si schianta, senza pilota, contro muro in spiaggia a Trieste: è panico

Trieste - Molta paura tra i bagnanti per quello che è accaduto nel pomeriggio di sabato 18 agosto a Santa Croce, Trieste. Chi era in spiaggia in quel momento ha visto sfrecciare a tutta velocità un motoscafo, che non avendo più nessuno alla guida, si è letteralmente schiantato contro un muretto della costiera andando poi a fuoco. Chi era al volante del natante, probabilmente rendendosi conto che qualcosa non stava funzionando, ha pensato di salvarsi gettandosi in mare. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Video da account Facebook Nevio Vione