Usa, suona il gong e il pugile se ne va

Un pugile dei pesi massimi ha abbandonato il ring subito dopo il gong, lasciando i fan e i commentatori sconcertati. Lui è Curtis Harper che avrebbe dovuto combattere contro Efe Ajagba in un incontro al meglio dei sei round a Minneapolis. Tutti e due sono entrati sul ring e l'arbitro ha dato l'ok per il combattimento. Ma quando il gong ha dato il via al match Harper è uscito dal ring e se ne è andato. Sembra che Harper abbia scelto di abbandonare il ring a causa di una disputa relativa alla sua "borsa" ritenuta non adeguata.