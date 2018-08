E' agosto, ma sulle Dolomiti sembra già inverno

Ad agosto, sulle montagne che circondano Cortina D’Ampezzo sembra già inverno. La prima neve ha imbiancato la notte scorsa le Dolomiti, dove in alcune valli è scesa fino a 1.200 metri. Il brusco abbassamento delle temperature sulle Dolomiti ha cambiato oggi il volto delle montagne: le precipitazioni nevose della scorsa notte hanno creato uno strato fresco di oltre dieci centimetri. A Cortina D’Ampezzo, il Rifugio Scoiattoli, alle spalle del comprensorio sciistico delle Cinque Torri, a oltre 2.200 metri di quota, è apparso completamente sepolto dallo strato di neve, regalando una immagine quasi invernale. Nella località ampezzana la colonnina del termometro non è salita sopra i 4 gradi. Lo stesso è avvenuto in alcune valli come a San Candido o a Sesto in Alta Val Pusteria. Oltre i 2.000 metri c'è stato un accumulo di neve fino a 30 cm, come sui rifugi della Val Badia o Val Gardena. A 3.000 metri, invece, la temperatura è scesa fino a -8 gradi.

E il maltempo ha causato danni in Friuli: nel pordenonese il torrente Grava è esondato all’altezza del Comune di Caneva, allagando l’intera frazione di Fratta e numerose vie comunali. Grandine e neve ieri in Valtellina hanno invece causato nuovi danni all’agricoltura. Le piogge che imperversano su alcune regioni del centro nord potrebbero ora spostarsi a Sud verso la Puglia, dove nella parte settentrionale è prevista l’allerta arancione.

VIDEO DA FACEBOOK: Carlo Budel / DoloMitici!