Sparatoria a Jacksonville, in un video il momento dell'attacco

Una sparatoria a Jacksonville in Florida ha causato la morte di almeno quattro persone. Ci sarebbero anche 11 feriti. Lo riporta la Cnn, citando l’ufficio dello Sceriffo, che in un tweet ha invitato la popolazione a stare lontano dalla zona che "al momento non è considerata sicura”. La sparatoria è avvenuta mentre era in corso un torneo di Madden, un videogioco dedicato al football americano. Nel video non si vede l'attacco, ma si sentono chiaramente gli spari. Un uomo sospettato di essere l’autore dell’aggressione armata, è morto. Secondo l'ufficio dello sceriffo, non è ancora chiaro se l'attentatore ha agito da solo.