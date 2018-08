Germania, la palla si incastra all'incrocio dei pali

E' l'ultima occasione: un rigore quando il tempo supplementare è finito. E' a quel punto che accade l'incredibile: la palla si incastra letteralmente all'incrocio dei pali. E' successo a Fürstenfeldbruck, in Baviera, in Germania nel match di pallamano tra il HSG Konstanz e la squadra di casa. Siamo sul 24 a 23 per i padroni di casa e Tom Wolf ha in mano la palla per il pareggio. Ma accade l'incredibile: vincerà il Fürstenfeldbruck.