Mar Nero, moto d'acqua esplode, passeggeri sparati in aria

Un uomo e un ragazzo stavano un giro su una moto d'acqua quando all'improvviso il motore è esploso sparando in aria i due passeggeri. Sia l'uomo che il ragazzo sono rimasti gravemente feriti e sono ricoverati in terapia intensiva. E' successo nella località balneare di Gelendzhik sul Mar Nero in Russia Sono attualmente in terapia intensiva in un ospedale locale.