L'esordio di Usain Bolt nella serie A australiana

Il pluricampione olimpico della velocità Usain Bolt ha finalmente esordito nella serie A australiana. Il campione giamaicano ha firmato in contratto con il Central Coast Marines ed è entrato al 72' quando la sua squadra stava già vincendo a 0 contro il Gosford. "Ero un po 'nervoso, ma non appena sono entrato in campo - ha detto - mi sono rilassato. Anvora però non sono in forma e devo lavorare per giocare di più". Il suo arrivo ha comunque reso celebre la sua squadra che l'anno scorso è arrivata ultima nella A League.