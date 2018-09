Malaysia, entra in ospedale e getta delle Molotov

Un uomo, con delle turbe psichiche, ha dato fuoco a cinque tra medici e infermieri del reparto di urologia di un ospedale privato a Jelutong in Malesia. Il capo della polizia del distretto di nord-est ACP Che Zaimani Che Awang ha detto si tratta di un uomo di 39 anni, detenuto, che aveva ricevuto trattamenti per la malattia mentale all'ospedale di Penang e il cui processo era stato rinviato di una settimana per ulteriori indagini.