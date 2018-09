New York, volano scarpe tra Cardi B e Nicki Minaj

Rissa "social" e non solo al New York Fashion Week tra Cardi B e Nicki Minaj, due fra le artiste più in vista della scena internazionale. Tra le due sono volate parole grosse ma soprattutto e letteralmente le scarpe.

La lite è scoppiata mentre le due artiste si trovavano ad una festa circondate da paparazzi e membri del jet set newyorkese.

Nel video si vede Cardi B inveire pesantemente contro Nicki Minaj e lanciarle addosso una delle sue scarpe prima di essere bloccata dai membri del suo entourage.

Pare, come si racconta sui social, che la lite sia scoppiata dopo alcuni commenti non esattamente "carini" di Nicki Minaj sulla figlia di Cardi B.