La follia del motociclista in Moto2: tira il freno all'avversario a 200 km/h

Bandiera nera a Misano e fuori per le prossime due gare. Costa cara a Romano Fenati la follia di oggi: nel Gran Premio di San Marino valido per il Mondiale Moto2, il pilota del Marinelli Snipers Team è stato squalificato per aver messo la mano sul freno della Suter di Stefano Manzi (Forward Racing Team) nel tentativo di sorpassarlo mentre le due moto viaggiavano ad oltre 200 km orari. Un gesto sconsiderato, che ha spinto la direzione di gara anche a escluderlo dai prossimi due Gp. Amareggiato Manzi: «Un giro prima c'era stato un contatto non voluto e siamo finiti entrambi sull'erba ma non mi aspettavo un gesto così, non c'è tanto da dire. Se ci siamo incontrati dopo? No e anche se non lo incontro va bene lo stesso».