Di Maio in Puglia e l'errore di geografia, i social non perdonano

Sta facendo il giro del web un video diffuso da TRM con il fuorionda dello scambio tra Luigi Di Maio e Michele Emiliano in cui il vicepremier chiede al governatore della Puglia come è finita con Matera. Emiliano, coprendosi con garbo la bocca fa notare a Di Maio che Matera si trova in Basilicata e poi dice che se non fosse per gli investimenti “tutti pugliesi” Matera non avrebbe un “collegamento ferroviario” scatenando l'ira del Pd Lucano.