Wembley, la special caduta dello Special One

Fuoriprogramma per José Mourinho nella serata di Wembley, prima di Inghilterra Spagna. Lo Special One si è reso protagonista di uno scivolone improvviso nel tentativo di saltare il cordone che indirizzava verso le tribune. Qualche attimo di imbarazzo e timidi sorrisi, fortunatamente senza nessuna conseguenza: il portoghese ha fatto finta di nulla davanti alla folla incuriosita e ha poi proseguito la propria camminata. Sui social è ovviamente scoppiata l’ironia: «Io chiederei al Var. Per me è rigore!».