Pulisce le seppie nel lavandino dell'ospedale: licenziato

Puliva le seppie in bagno durante l’orario di lavoro. Un medico dell’ospedale di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, è stato beccato mentre era intento a togliere il nero dai molluschi e la sua foto è stata diffusa in rete. Venuta a conoscenza del fatto, la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Cosenza ha subito deciso il licenziamento del medico protagonista dell’insolito comportamento.