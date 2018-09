Getta il bicchiere di carta dal finestrino, la lezione di civiltà del motociclista

Lanciare i rifiuti dal finestrino dell’auto è un gesto che i siciliani sono molto abituati a vedere sebbene sia davvero poco civile. In questa clip, girato a Mosca e pubblicato dal canale Youtube Viralhog, si vede la lezione di civiltà di un motociclista che raccoglie il bicchiere di cartone che un passeggero a bordo di un furgoncino davanti aveva appena gettato in strada, insegue il veicolo e resistituisce il rifiuto agli occupanti come per dire: «Portatevelo a casa»