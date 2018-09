Il fiume di plastica e rifiuti scorre in Spagna

Proteste in Spagna dopo che in alcuni video sono comparsi dei fiumi letteralmente invasi da plastica e rifiuti nella provincia di Almería. Le due clip, condivise con il gruppo Ecologisti in Azione, mostrano i letti dei fiumi asciutti che iniziano a fluire di nuovo la scorsa settimana dopo forti piogge. Gli ecologisti danno la colpa agli agricoltori locali: la provincia di Almería produce enormi quantità di frutta e verdura che finiscono nei supermercati del nord Europa e per massimizzare i loro guadagni, i contadini coltivano le loro serre utilizzando le serre di plastica, conosciute localmente come "plasticos" In alcune parti di Almería, ci sono così tante di queste strutture che è diventato noto come "Il mare di plastica". Gli Ecologisti in Azione affermano che alcuni contadini e contadini stanno illegalmente gettando la plastica delle serre e altri rifiuti nei letti dei fiumi asciutti vicino alle loro fattorie.