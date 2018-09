La serenata di Justin Bieber alla fidanzata davanti Buckingham Palace

I turisti erano davanti Buckingham Palace sperando di riuscire a vedere qualcuno della famiglia reale britannica. Invece hanno trovato un altro spettacolo: Justin Bieber impegnato in una serenata per la sua fidanzata Hailey Baldwin. Con la chitarra ha suonato una versione riveduta e corretta di un suo successo del 2016, Cold Water. Una performance che non è pasata inosservata e subito si è radunata una folla di curiosi che ha riconosciuto la pop star. Justin Bieber ha 24 anni e la Baldwin, 21 anni.