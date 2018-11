X-Factor, la voce di Emanuele Bertelli non ce la fa: eliminato il cantante catanese

Il cantante catanese Emanuele Bertelli non ce l'ha fatta. Sebbene la sua voce sia stata più volte esaltata dai giudici del talent di Sky, soprattutto da Mara Maionchi che era anche la sua coach, ieri sera il pubblico ha deciso di eliminare il 16enne di Catania arrivato al "tilt", il meccanismo che torna a consultare gli ascoltatori dopo che tra i 4 giudici si è verificata una parità (2 a 2) sui due artisti arrivati al ballottaggio finale. Il televoto lampo ha premiato i Seveso Casino Palace ed eliminato Bertelli.

Emanuele Bertelli era stato il primo a salire sul palco di questa edizione di X-Factor alle audition e aveva stupito tutti con il suo cavallo di battaglia Human di Rag’n’Bone Man.

Anche nella scorsa puntata il cantante siciliano dalla voce profonda era stato vicino all'eliminazione, ma alla fine era riuscito a battere la concorrenza di un'altra band, i Red Bricks Foundation.

Chissà se ora Emanuele Bertelli tornerà a Catania, dove frequenta il liceo musicale Turrisi Colonna, pratica basket, suona e canta. Questa comunque non era la prima apparizione tv del giovane artista catanese che a soli 11 anni partecipò a "Ti lascio una canzone", il programma di Antonella Clerici in cui fece anche un duetto con Al Bano. Ma anche in quel caso non riuscì a centrare la vittoria e fu eliminato a un passo dalla finale.