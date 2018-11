Un tornado si scatena nel Crotonese: vola di tutto, danni e feriti

CROTONE - Un’altra tromba d’aria, dopo quella abbattutasi questa mattina tra Botricello e Cropani Marina, ha interessato nella tarda mattinata la zona di Crotone. L’area colpita, in particolare, è quella in località «Passovecchio» in cui sorgono alcuni centri commerciali. Alcune persone, investite dagli oggetti sollevati dal vento, hanno riportato ferite lievi. Una di loro ha riportato alcune lesioni per le quali si é fatta medicare nell’ospedale di Crotone. Le persone che si trovavano nell’area esterna dei centri commerciali si sono dovute rifugiare in un’area riparata.

Alcune automobili lasciate in un parcheggio hanno riportato danni. Il forte vento ha anche danneggiato alcuni pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale.

Stamattina un'altra tromba d’aria si era abbattuta tra i comuni di Botricello e Cropani Marina, tra le province di Catanzaro e Crotone. Alcuni alberi lungo la statale 106 jonica sono stati abbattuti.

La forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici e danneggiato una serie di serre. Le forti raffiche di vento hanno tranciato alcuni cavi della rete elettrica e molte case, al momento, sono senza luce. Sul posto si sono recate alcune squadre dell’Enel per il ripristino dell’energia elettrica.