F1, l'incidente di Hulkenberg è spaventoso

Brutto incidente in partenza nel Grtan Premio di Abu Dhabi per il pilota Nico Hulkenberg, pilota della Renault. Hulkenberg attacca la Haas di Grosjean, i due si toccano e la Renault del tedesco capotta più volte fermandosi capovolta sulle pretezioni. I soccorsi non sono rapidissimi e c'è un principio d'incendio, ma il pilota fortunatamente esce illeso. Ma il tedesco è rimasto per diversi secondi bloccato all'interno dell'abitacolo, poi ha rassicurato i box sulle sue condizioni in un team radio. I commissari, che hanno anche dovuto spegnere un principio d'incendio, lo hanno poi aiutato ad uscire dalla macchina.