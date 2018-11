Ecco cosa succede quando una tromba d'aria entra dentro un edificio

Trombe d’aria, pioggia, grandine e vento forte. Il maltempo torna a sferzare l’Italia, colpendo in particolare il centro-Sud. Sono state le trombe d’aria a seminare il panico in Puglia e Calabria. Nel Capo di Leuca è crollata la facciata della chiesetta di San Nicola, mentre a Marina Serra é crollata la canonica, per fortuna senza conseguenze per le persone. La tromba d’aria ha distrutto un bed & breakfast e devastato uno dei bar-ristoranti più rinomati, il «Menamé», che vedete nel video nel momento in cui è sato investito dal tornado