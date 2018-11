Calcio e politica, il botta e risposta Salvini-Gattuso: chi ha ragione?

Lazio e Milan si spartiscono la posta all’Olimpico, ma per un soffio i rossoneri non trovavano il successo esterno, colpa di un gol di Correa allo scadere. Al termine del match, intercettato da alcuni cronisti, il vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso milanista e con sciarpa rossonera al collo, ha ammesso di essersi divertito ma non ha mandato giù certe scelte di Gattuso: «Certo, col senno di poi, ma non capisco per quale motivo non abbia fatto cambi. Erano stanchi», le parole dell’esponente del governo.

In conferenza stampa è arrivata, piccata, la replica del tecnico milanista. Evidentemente irritato per il fatto che questa sia stata solo l’ultima di una lunga serie di 'incursionì di Salvini sulla sua squadra del cuore: «Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Sentite - ha sbottato Gattuso - io non parlo di politica perché non capisco nulla. A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male».

Chi ha ragione tra i due? Ai tifosi e agli appassionati di politica l'ardua sentenza....