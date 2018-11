Attraversa il passaggio a livello in bici, è vivo per miracolo

Ce ne vuole di incoscienza per oltrepassare un passaggio a livello sbarrato. Una operazione da non fare mai, ma questo giovane olandese in bicicletta non deve aver pensato a quali potevano essere le conseguenze. O forse, vedendo passare un primo treno, pensava di poter transitare sulle rotaie. In realtà, mentre cercava di attraversare i binari arriva un treno passeggeri parzialmente coperto dal treno merci appena passato e per un soffio il ragazzo non viene investito come si vede in questa clip diffusa dal canale Youtube delle ferrovie olandesi ProRail.