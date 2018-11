Il primo volo in deltaplano è orribile: l'imbracatura non era agganciata!

Ecco il primo volo in deltapaltno dell’americano Chris Gursky che si trovava in Svizzera in vacanza con la moglie quando ha voluto provare l’esperienza adrenalinica di un volo in tandem a Interlaken. Ma prima del decollo l’istruttore si era dimenticato di assicurarlo all’imbracatura di sicurezza. E, come si vede nel video postato dallo stesso Chris Gursky nel suo canale Youtube (Gursk3), l'uomo ha dovuto aggrapparsi alla barra di controllo e rimanere attaccato con tutte le sue forse per non cadere nel vuoto; come ha scritto lui stesso, ha letteralmente lottato per non morire. «Sono stati 2 e minuti e 14 secondi interminabili» ha raccontato l’uomo della Florida. L’atterraggio è stato altrettanto difficile: ha riportato una frattura al polso e la rottura di un tendine