Aereo si schianta su un centro per bambini: le terrificanti immagini da Fort Lauderdale

Un Cessna 335 si è schiantato pochi istanti dopo essere decollato da un aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, in un centro di terapia per bambini. Il pilota e il passeggero sono morti, mentre almeno una persona a terra ha riportato ferite non gravi. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso i momenti dello schianto e l'esplosione del velivolo.