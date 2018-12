Cammina ma guarda il cellulare: la distrazione gli costa cara

Ecco le immagini di una telecamera a circuito chiuso piazzata all'esterno di un pub di Nottingham in Inghilterra che riprendono un uomo intento a camminare mentre guarda il cellulare, abitudine purtroppo oggi sempre più diffusa: l'uomo però non si accorge che sta per mettere il piede nel canale, ingannato forse anche dalle foglie che galleggiano in superficie. Due passanti lo hanno aiutato a uscire dal canale e mettersi in salvo.