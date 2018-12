Si spogliano e fanno sesso sulla piramide di Cheope: il video che indigna l'Egitto

Monta l'indignazione in Egitto per un video diventato subito virale pubblicato da un giovane che - con la fidanzata - ha scalato la piramide simbolo dell’Egitto, quella di Cheope, e ha testimoniato poi con una foto di aver fatto sesso “sotto il cielo”.

I responsabili dell’area archeologica di Giza hanno aperto un’inchiesta: le immagini sono state realizzate nel tardo pomeriggio, dopo che il sole era tramontato, in una zona che viene chiusa al pubblico dopo le ore 17.00. Andreas Hvid, il turista e fotografo danese, protagonista del video che ha fatto il giro del mondo ha commentato: «Sesso sulla cima della piramide, dopo che siamo riusciti a raggirare la sicurezza, e siamo arrivati in cima... non ho filmato o scattato mentre salivamo per paura che ci vedevano».

Il segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità in Egitto, Mustafa Waziri, ha spiegato che il ministero sta esaminando il video pubblicato dal fotografo danese «per capire come sia potuto accadere e se sia tutto reale», mentre nel paese montano le polemiche per quello che viene definito un oltraggio.